Coronavirus - Xavier Bertrand annonce que la région a commandé 5 millions de masques en plus de ceux de l'Etat

Je serai aujourd’hui en duplex sur @BFMTV à partir de 18h30. pic.twitter.com/3Uf9xQNYy6 — Xavier Bertrand (@xavierbertrand) March 22, 2020



Transports gratuits dans les Hauts-de-France pour les soignants

Le président de la région des Hauts-de-France a annoncé avoir passé la commande de 5 millions de masques à la Chine qui doivent arriver fin mars début avril. Des masques qui seront remis "aux professionnels de santé" et "on continuera les commandes" pour les "policiers, gendarmes et pompiers" notamment, affirme Xavier Bertrand.Lui-même ancien ministre de la santé, a affirmé qu'en quittant on ministère il restait 1,4 milliard de masques en réserve. "Avec Roselyne Bachelot, on avait été beaucoup critiqué...on en avait trop fait...", mais aujourd'hui, il déclare que l'heure n'est pas à la polémique : "pour l'instant c'est zéro polémique". Il dit qu'en 2006, il avait prévenu Jacques Chirac qu'il fallait produire plus de masques en France pour ne pas être dépendant des Chinois, car il avait rencontré le ministre de la santé chinoise qui lui avait dit :'"en cas de pandémie, les masques iront chez nous."Par ailleurs, Xavier Bertrand a reparlé de l'initiative du CHU de Lille de fabriquer avec l'aide d'industriels du textile des masques en tissu lavables. Des masques testés "par la phamacie du CHU qui teste jour et nuit des masques et du gel hydroalcoolique".La région Hauts-de-France, depuis hier, a décrété que les transports TER et bus interrurbains seraient gratuits pour les soignants ( et ceux qui les aident ).Mais en plus, Xavier Bertrand a affirmé que des véhicules seraient prêtés gratuitement aux soignants pour se rendre sur leur lieu de travail.Il a aussi rappelé sa volonté de donner des primes de 1000 euros pour les salariés qui travaillent, malgré l'épidémie.