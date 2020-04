Coronavirus : Xavier Bertrand souhaite “union sacrée” entre l'Etat et les élus pendant l'épidémie

Xavier Bertrand aurait souhaité un débat et un vote pour trancher sur les techniques de "traçage"

Une application de "tracking" avec Google et Apple ? "Jamais de la vie", répond Xavier Bertrand https://t.co/XhmIHVfctu — Europe 1 🎧🌍📻 (@Europe1) April 19, 2020

L'Allemagne en exemple

Le président de la région Hauts-de-France, Xavier Bertrand (ex-LR), a plaidé dimanche pour une "union sacrée" entre l'Etat et les collectivités face à la crise du Covid-19, tout en demandant au gouvernement de faire "davantage confiance" aux élus locaux.Les régions, les départements, les villes, "faisons l'union sacrée" avec "le gouvernement, avec l'Etat" mais "il faut aussi peut-être davantage que le président de la République, que le gouvernement, nous fasse confiance", a souligné l'ancien ministre au micro du Grand Rendez-vous Europe 1-Les Echos. Une union sacrée qu'il souhaite "sans arrières-pensées politiques."Quant aux techniques de "traçage" dans le cadre du déconfinement, Xavier Bertrand a regretté que le débat programmé à l'Assemblée nationale le 28 avril se fasse sans vote, estimant que chacun devait prendre ses responsabilités."Des débats sans vote, ça s'appelle un colloque... Vous ne pouvez pas non plus imposer un couvre-feu parlementaire, il faut que le peuple s'exprime autrement que par les sondages", a-t-il insisté.Sur ce traçage numérique, M. Bertrand juge qu'il faut garantir les "libertés de la vie privée". "Avec quelle application ? Si on n'est pas capable de mettre en place une souveraineté française en la matière, alors ça ne sert à rien", a-t-il poursuivi, rejettant l'idée que les données soient confiées à Google ou Apple.S'il approuve les mesures de soutien annoncées par l'éxecutif, le président de la région Hauts-de-France a rappelé la nécessité de prévoir un plan de relance. Et selon cet ancien agent d'assurances, "tout le monde" doit "jouer le jeu", y compris les assureurs."Il n'y a pas d'intouchables", a-t-il martelé.Invité à commenter la gestion de la crise en Allemagne, il a salué "un État fédéral" qui a trouvé une "bonne complémentarité" avec les Länder (Etats régionaux), soulignant qu'outre-Rhin, la "bureaucratisation n'a rien à voir avec le système français".Par ailleurs, pour Xavier Bertrand, les Français ne veulent pas "avoir le sentiment" que "les scientifiques décident". "On en a besoin, mais il ne faut pas que ce soit une République des scientifiques (...) la responsabilité politique ne se partage pas, elle s'assume".