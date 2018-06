De Dunkerque à Moscou pour soutenir les Bleus

Les Corsaires prêts à s'envoler pour Moscou

69 supporters sont du voyage

Le grand départ approche. Les préparatifs s'accélèrent.Dans quelques jours, Martine Belot s'envolera pour Moscou pour. Dans sa valise, la panolie du supporter : son tout nouveau maillot de la coupe du monde acheté quelques jours auparavant. Et son fameux couvre chef orné de plumes tricolores qu'elle arborera fièrement dans les tribunes russes.Passionnée de foot depuis toujours, elle assistera en Russie à sa première coupe du monde. "C'est l'ambiance, on le vit pas de la même façon ça c'est sûr. On est tous ensemble, on pleure, on rit, on crie ensemble, c'est des moments magiques".► Reportage Lila Haffaf, Flavien Bellouti et Fanny DuhemPrix du voyage, 1.500€. Le prix, pour réaliser son rêve. Martine part en Russie avec l'association de supporters des Corsaires. C'est Yannick Vanhée, le président, qui a tout organisé."On essaye de faire en sorte que tout le monde soit équipé pour que tout le monde puisse supporter l'équipe de France à bas prix", énonce le chef de la troupe. "Donc tout le monde vient se servir ici. Et dès le tirage au sort au mois de décembre, il a fallu s'organiser pour trouver les hébergements, les billets d'avions, les visas. Ça a été un gros travail donc on a juste hâte de partir parce que il faut défendre la France, on part en guerre", conclut-il en rigolant.Ce jour là, Yannick distribue les derniers billets d'avions. Les derniers conseils aussi.Dans quelques jours, après des mois d'attente, ces supporters seront enfin en Russie.. Ils donneront de la voix pour supporter leurs Bleus, ceux à qui ils ont dédiés une chanson composée avec Francis Lalanne. Un hymne qui mènera peut-être l'équipe de France jusqu'en finale.