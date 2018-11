Les costumes régionaux de Miss Picardie et de Miss Nord Pas-de-Calais dévoilés

Félicitations à Jonathan LEGRAND, créateur sélectionné pour le costume régional NORD-PAS DE CALAIS !#Appelauxcréateurs #staytuned #missfrance2019 pic.twitter.com/dtKVDoFPhO — Miss France (@MissFrance) 10 novembre 2018

Depuis le 1er novembre, les costumes régionaux pour l'élection de Miss France 2019 commencent à être dévoilés. Les stylistes intéressés par l'exercice devaient envoyer leurs dessins avant le 21 septembre 2018. 29 croquis de costumes sont actuellement visibles sur la page Facebook de Miss France. Les critères que les candidats devaient respecter sont les suivants : proposer une création originale, conserver l'identité et les symboles fondamentaux de la région représentée, s'inspirer de l'histoire, la gastronomie, le patrimoine de la région, mettre en valeur les codes du folklore de la région, s'inscrire dans la modernité et les tendances stylistiques, permettre d'identifier la région, être facile à enfiler, permettre le port de l'écharpe de Miss Régionale et enfin que le costume respecte le dessin.Assia Kerim, élue Miss Picardie originaire de l'Aisne va porter un costume régional réalisé sur le thème de Jean de la Fontaine. Une création de Gwenaëlle Bénistant.Pourquoi Jean de la Fontaine ? L'écrivain a été choisi cette année pour représenter la région et plus particulièrement le département de l'Aisne qui n'avait pas été mis à l'honneur depuis la création du concours des costumes régionaux. Seuls les croquis sont présentés car la société Miss France n'autorise pas les créateurs à montrer les costumes terminés.Et pour être dans le ton voici les chaussures à talons qui accompagnent la tenue régionale de Miss Picardie.Annabelle Varane élue Miss Nord-Pas-de-Calais pour Miss France 2019 portera un costume régional créé par Jonathan Legrand.Le styliste a choisi le thème des Gilles. Le personnage le plus célèbre du carnaval de Binche, en Belgique.La nouvelle reine de beauté 2019 sera élue le 15 décembre prochain à Lille au Zénith. La nouvelle miss succédera à Maëva Coucke. Cette élection sera présidée par la star nordiste Line Renaud. La chanteuse et comédienne a soufflé ses 90 bougies en juillet dernier.