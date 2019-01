Côte de bœuf nappée d'or : Ribéry règle ses comptes par des messages virulents sur les réseaux sociaux

286 euros

Dommage qu'aucun média, ou presque, n'ait pris le temps de vérifier le prix de la Côte à l'os commandée par Franck Ribéry, vendue 1250 dirham des EAU... Soit 299 euros, selon le cours actuel. Le prix d'un menu dans un étoilé à Courchevel ou Paris. pic.twitter.com/TECNxMD5xT — Lylian Casier (@casier_l) 4 janvier 2019

"Commençons par les envieux, les rageux, nés sûrement d'une capote trouée : n*quez vos mères, vos grands-mères et même votre arbre généalogique", a écritce samedi, en ayant pris soin de tronquer lui-même le mot "n*quez". Un message posté sur Twitter et Instagram Il n'a pas été immédiatement possible de confirmer que le footballeur français de 35 ans dua posté lui-même ces textes, mais il s'agit bien de ses comptes officiels. "Je ne vous dois rien, ma réussite c'est avant tout grâce à Dieu", poursuit-il, "à moi, à mes proches et à ceux qui ont cru en moi, pour les autres, vous n'étiez que des cailloux dans mes chaussettes".Un autre message est moins violent et s'en prend aux "pseudo-journalistes" accusés d'être "toujours dans la critique négative". Il reproche aussi aux grands médias nationaux de s'intéresser à sa vie privée et de ne pas relayer les nombreux dons qu'il fait :l réserve également un message à l'ex-journalisteparce qu'elle a alimenté la polémique en twittant : "Si vous ne savez pas quoi faire de votre argent, il reste plein de causes à financer et soutenir,dans le monde entier." Le Boulonnais lui répond en écrivant : "... Avec une paire de lunettes aux écailles de tortue à 3000 euros, j'espère qu'elles vous permettent d'entrevoir un meilleur avenir professionnelle que celui de la pseudo-journaliste que vous êtes."Ces salves font suite à une polémique née sur les réseaux sociaux lorsque Ribéry a posté une vidéo de lui dans un restaurant où il déguste une entrecôte couverte de feuilles d'or. Selon le quotidien allemand Bild, la vidéo a été réalisée à Dubaï.De nombreux médias ont affirmé que le joueur avait déboursé 1200 euros pour cette pièce de viande. Depuis, des internautes ont affirmé qu'il s'agissait de 1200 dirhams des. Certains internautes ont jugé "indécent" ou ont vivement fustigé le joueur pour une telle dépense ou pour manger de la viande nappée d'or.se trouve actuellement au Qatar avec son équipe du Bayern Munich, pour le traditionnel camp d'entraînement de début d'annéeavant la reprise du championnat d'Allemagne le 19 janvier.