La “cote d'influence” de Xavier Bertrand au plus haut selon un sondage

A la question "souhaitez-vous que Xavier Bertrand ait davantage d’influence dans la vie politique française ?", les personnes sondées par l'institut BVA les 18 et 19 décembre (échantillon représentatif de 1000 personnes) ont répondu "oui" à. Le président divers-droite de la région Hauts-de-France gagne ainsi 3 points par rapport à une précédente enquête réalisée au mois d'octobre et prend, devant l'ancien ministre démissionnaire(32%), le maire de Bordeaux(30%), le ministre de l'Europe et des Affaires Etrangères(30%) et le ministre de l'Education Nationale(29%).La "cote d'influence" de Xavier Bertrand progresse de 11 points chez les sympathisants de La République en Marche (58%), de 9 points chez les sympathisants socialistes (38%) et de 1 point chez les sympathisants de la droite et des Républicains (56%).Le président de la région Hauts-de-France semble ainsi bénéficier des propositions qu'il a formulées pendant la crise des Gilets Jaune, notamment celle de la reprise par le gouvernement . Xavier Bertrand s'est également beaucoup impliqué dans le plan de sauvetage de l'aciérie Ascoval , à Saint-Saulve, validé mercredi par la justice.