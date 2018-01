Côte d'Opale : de forts vents annoncés lundi, la préfecture maritime appelle à la prudence

Les recommandations de la préfecture maritime : pas de loisirs nautiques

[#meteo] Mer forte à très forte attendue demain jusqu'à mercredi sur toute la façade #MMdN Vent à 65 km/h, rafales jusqu'à 95km/h. PRUDENCE de rigueur. Loisirs nautiques à reporter. pic.twitter.com/lHrV9y8SRJ — PREMAR Manche (@premarmanche) 14 janvier 2018

La mer sera fortement agitée jusqu'à mercredi 17 janvier

Après les tempêtes du début de l'année, les intempéries continuent. Lade la Manche et de la mer du Nord a lancé dimanche matin unpour demain, lundi 15 janvier. En cause, desquide l'Ouest Cotentin à la côte Sandettié.Le préfet maritime aetPour les plaisanciers, il estet dedeet l'arrimage du matériel à bord.Pour lesil est demandé d'être, notamment sur les plages.Le ventavec des rafales allant jusqu'à 95 km/h, mais il devrait commencer à se lever dès ce dimanche soir. L'état de ladepuis la zone Ouest Cotentin jusqu'à la côte Albâtre, au moins jusqu'à mercredi 17 janvier", prévient la préfecture maritime.L'institution rappelle aux Nordistes témoins ou victimes d'accidentspour alerter le Centre régional opérationnel de surveillance et de sauvetage (CROSS).