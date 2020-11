Côte d'Opale : des gîtes au milieu des kangourous

Noisette et Wasabi, les wallabies du gîte • © France 3 Littoral Hauts de France

Animaux exotiques

Côte d'Opale : des gîtes au milieu des kangourous

Kotas finlandais

Le Kota-grill pour manger un barbecue bien au chaud • © France 3 Littoral Hauts-de-France

Il existe à Bournonville, tout près de Desvres un endroit absolument dépaysant. Son nom : le lieu-dit du "trou du charme". C'est ici que Sylvie et Philippe Normand ont créé il y a deux ans à peine leurs gîtes insolites.Ambiance australienne, andine ou montagnarde, c'est un peu des trois, car le client est accueilli au milieu des wallabies et des alpagas pour loger dans des chalets de bois."Noisette, la femelle wallaby, est un peu peureuse", explique Philippe Normand. "Mais le mâle , Wasabi, est très à l'aise et il se laisse approcher". Les alpagas aussi sont très sociables. "Ils sont habitués aux personnes qui viennent dans les gîtes. Les enfants les promènent en longe, ça change des poneys et les clients apprécient ce genre d'originalité" explique Sylvie Normand. Et le couple espère bien, dans les mois qui viennent, élargir cette drôle de ménagerie à d'autres animaux.Sylvie et Philippe aiment sortir de l'ordinaire. Il y a quelques années, ils avaient lancé un salon de toilettage itinérant dans un camping-car. Installés désormais à Bournonville, ils ont construit sur leur terrain des chalets de bois atypiques. Ce sont des kotas, des petites cabanes finlandaises. Sylvie fait la visite : "Il y a le Kota-Grill. On peut y recevoir 8 personnes et y manger un barbecue en intérieur.""Le bois, c'est ma passion" ajoute Philippe, "j'adore bricoler le bois et les clients s'y sentent bien".A coté, une chambre et un bain nordique en extérieur complètent l'ensemble dans un style très montagnard, à seulement 30 minutes de la mer.Comptez 160 euros la nuit pour 2 personnes.