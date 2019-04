Côte d'Opale : pourquoi des toilettes sont-elles apparues sur l'A16 entre Calais et Dunkerque ?

Maintenant y a des toilettes installés le long de l’A16 ! MAIIIIIIIS ?????? 🤦🏽‍♀️ — tessie (@Tessie_vankelst) 29 mars 2019

Depuis quelques jours,ont fleuri derrière les glissières en bordure de l'autoroute A16, entre le Calaisis et la frontière belge.Des aménagements qui, à l'approche du Brexit, répondent à un besoin pressant, celuiCe risque de blocage a notamment été mis en lumière par la grève du zèle des douaniers , qui provoqué depuis le 4 mars des kilomètres de bouchons sur l'A16 en, une "" pour montrer qu'ils ne sont pas prêts en l'état à gérer le trafic post-Brexit.En conséquence, la préfecture du Nord avait déjà mis en placesur plusieurs zones de l'autoroute.Les toilettes ont été installées àpar la Direction interdépartementale des routes du Nord :entre Ghyverne et Coudekerque,entre Saint-Folquin et Oye-Plage,sur l'aire de Saint-Georges-sur-l'Aa etsur l'aire des Moëres."Les différents services de l'État se sont organisés pour a indiqué la DIR Nord à Radio 6 , "leur importance dépendra de l'anticipation des transporteurs à réaliser leurs opérations douanières. Comme tout changement d'habitudes prises, un temps sera vraisemblablement nécessaire pour que."