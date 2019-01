Côte d'Opale : recherches en mer après la découverte d'un bateau échoué et des gilets à la dérive

[opération] de #recherche en #mer entre 10h et 13h30 suite à une découverte d’un pneumatique échoué et de gilets à la dérive devant #Wissant. Engagement de l’🚁 Dauphin, de la @SauveteursenMer de Calais et du PSP Cormoran de la @MarineNationale pic.twitter.com/ymWMv4v1Fm — PREMAR Manche (@premarmanche) 20 janvier 2019



Aucune personne à la mer

Una été mis en place ce dimanche 20 janvier par la préfecture maritime de la Manche et de la Mer du Nord, suite à la découverte d'unéchoué sur la côte à(Pas-de-Calais), avec de nombreuxqui partaient à la dérive. Une information de La Voix du Nord , confirmée par les autorités.L'Dauphin et leCormoran de la Marine nationale, appuyés par une embracation de la Société nationale de sauveteurs en mer (), ont quadrillé la zone pour rechercher d'Aprèsde recherches, la préfecture maritime mis un terme à l'opération, considérant que. "Nous n'avons rien trouvé en mer, et le témoin nous a expliqué qu'il n'y avait personne dans le bateau, et qu'il avait vu les gilets partir à la dérive, sans personne autour. Des gilets tout neufs. C'est du matériel", explique une porte-parole de la préfecture maritime, qui indique par ailleurs qu'aucun signalement d'homme à la mer n'a été transmis au Cross Gris-Nez.Au totalont été récupérés par la SNSM au large de Sangatte. Selon les autorités, ces découvertes sont "liées aux tentatives de traversée de migrants" qui se multiplient depuis l'automone. "Il s'agit peut-être d'une tentative avortée". "Ce n'est pas banal, c'est bien pour cela qu'on a fait une levée de doutes. Tout ce qui pouvait être fait a été fait" affirme la préfecture maritime.