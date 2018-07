Côte d'Opale : un réseau de passeurs démantelé après plus de 6 mois d'enquête

C'est l'issue d'une enquête longue de plus six mois. Les enquêteurs de la brigade spécialisée de Calais sont parvenus à interpeller cinq hommes, jeudi dernier, soupçonnés d'appartenir à un réseau de passeurs qui agissaient entre la région parisienne, la Côte d'Opale et l'Audomarois.



Les suspects, des Kurdes et des Irakiens, ont été placés pendant 96 heures en garde à vue. "C'est très long par rapport à d'habitude", souligne Me Hervé Krych, avocat d'un des suspects.



Les cinq hommes auraient aidé au transport de personnes en situation irrégulière en échange de rémunération, depuis au mois six mois. "Trois d'entre eux ont reconnu les faits", précise l'avocat. Les passages étaient payés entre 3000 et 5000 euros par personne.



Poursuites judiciaires

Des moyens d'enquête importants ont été mis en place pour retrouver et interpeller ces cinq hommes : écoutes téléphoniques, géolocalisation... Des investigations supplémentaires devraient être menées.



Les hommes devraient être présentés à un juge cet après-midi, en vue d'une probable mise en examen pour trafic d'êtres humains en bande organisée et association de malfaiteurs.