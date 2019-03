Côte d'Opale : des tonnes de moules retrouvées mortes, et personne ne sait vraiment pourquoi

D'Équihen au Cap Gris-Nez

Une bactérie en cause ?

La filière des pêcheurs à pied du Pas-de-Calais s'inquiète des conséquences économiquessur la Côte d'Opale, dont l'origine n'est "pas déterminée", selon la préfecture qui souligne mercredi que leur consommation est "sans risque particulier pour la santé".Fin février, les professionnels ont alerté la direction départementale des territoires et de la mer (DDTM) au sujet d'une forte mortalité de moules sur les gisements, soit une trentaine de kilomètres de littoral."En l'état des investigations,", assure dans un communiqué la préfecture, pour laquelle "". "En l'état, le classement sanitaire de ces zones reste le même et la consommation des coquillages est sans risque particulier pour la santé".Les pêcheurs à pied professionnels concernés, soit une cinquantaine, peuvent ramasser habituellementpar jour, soit à chaque marée, en fonction des périodes, selon leurs représentants."S'il font 30 kg ce sera bien", déplore Samuel Gamain, vice-président du comité des pêches de Boulogne-sur-Mer et représentant des pêcheurs à pied.Il affirme que cette mortalité serait due à une bactérie, le. "On a perdu 95% sur tous les gisements" de ces moules sauvages, accrochées sur les roches, s'inquiète-t-il.Le comité compte solliciter des aides financières à la sécurité sociale agricole (MSA) et à la Région Hauts-de-France, selon son président Olivier Leprêtre.La pêche à pied professionnelle et de loisir reste autorisée sur tous les gisements du Boulonnais sauf sur les communes de Wissant et de Sangatte.