4 Jours de Dunkerque : le Français Bryan Coquard prend sa revanche, Teunissen leader

Le classement Classement de la 4e étape

1. Bryan Coquard (FRA/Vital Concept)

2. Clément Venturini (FRA/AG2R)

3. Mike Teunissen (NED/Jumbo-Visma)

4. Tom van Asbroeck (BEL/Israel Cycling Academy)

5. Jens Keukelaire (BEL/Lotto Soudal)

6. Dimitri Claeys (BEL/Cofidis)

7. Aimé de Gendt (BEL/Wanty)

8. Julien Antomarchi (FRA/Natura4ever)

9. Piet Allegaert (BEL/Sport Vlaanderen)

10. Anthony Delaplace (FRA/Arkéa Samsic) Classement général (après 4 étapes sur 6)

1. Mike Teunissen (NED/Jumbo-Visma)

2. Jens Keukelaire (BEL/Lotto Soudal)

3. Anthony Turgis (FRA/Total Direct Energie)

4. Tom van Asbroeck (BEL/Israel Cycling Academy)

5. Amund Grondal Jansen (NOR/Jumbo-Visma)

6. Marc Sarreau (FEA/Groupama-FDJ)

7. Piet Allegaert (BEL/Sport Vlaanderen)

8. Anthony Delaplace (FRA/Arkéa Samsic)

9. Aimé de Gendt (BEL/Wanty)

10. Hector Saez (ESP/Euskadi)

Le Français Bryan Coquard (Vital Concept) remporte la quatrième étape des 4 Jours de Dunkerque au Portel, ce vendredi 17 mai. Victime d'une pénalité de 30 secondes le premier jour et hors-jeu pour la victoire finale, le Coquard s'est montré le plus rapide pour cette étape qui partait de Fort-Mahon-Plage.Dans un sprint en faux plat montant, il a résisté à son compatriote Clément Venturini (AG2R) et au Néerlandais Mike Teunissen (Jumbo-Visma), nouveau leader de l'épreuve. Cette étape accidentée, tracée sur les monts du Boulonnais, a d'abord été animée par un groupe de trois coureurs : le Belge Lionel Taminiaux (Wallonies-Bruxelles), l'Espagnol Urko Berrade (Euskadi) et le Français Clément Carisey (Israel Cycling Academy). S'ils ont rapidement creusé l'écart, celui-ci a fondu en deuxième partie de course.Après plusieurs tentatives, les derniers échappés ont été repris à 8 km de l'arrivée, dans la dernière ascension de Saint-Étienne-au-Mont (1 km à 15 % de pente moyenne). De multiples attaques au plus fort de la pente, notamment de Venturini et du Norvégien Amund Grondal Jansen (Jumbo-Visma), ont alors scindé le peloton en plusieurs groupes.A l'avant, 14 coureurs, dont beaucoup de candidats à la victoire finale, se sont disputés l'étape. Coquard, longtemps bien calé dans les roues, a émergé dans les 100 derniers mètres pour l'emporter d'une demi-roue. Troisième, Teunissen profite de la logique défaillance de son coéquipier Dylan Groenewegen pour prendre la tête du classement général grâce aux bonifications.