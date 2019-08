Audresselles : le maire et sa secrétaire visés par une enquête pour détournement de fonds et de biens publics

Dénonciation par des élus

Le maire d'Audresselles Roger Tourret et sa secrétaire de mairie sont visés par une enquête pour "détournement de fonds et de biens publics" ainsi que pour "faux et usage de faux" ; enquête pour laquelle tous deux ont été placés en garde à vue mardi 6 août, a indiqué le parquet de Boulogne-sur-Mer, confirmant une information de La Voix du Nord L'élu est soupçonné de "l'usage personnel d'une salle municipale aux frais de la commune", "la falsification d'un registre de délibération du conseil municipal", "le recrutement d'un emploi – contractuel – sans l'aval du conseil municipal" et "la mise à disposition d'un logement de fonction pour la secrétaire de mairie, sans l'aval du conseil municipal" énumère le procureur adjoint Philippe Sabatier. Les faits ont été dénoncés auprès du parquet par des élus du conseil municipal.En garde à vue, mardi, les deux mis en cause "contestent tout". Le maire d'Audresselles a estimé qu'il s'agissait de ses "prérogatives" et qu'"il n'avait pas pensé à soumettre ces décisions au conseil municipal", poursuit le magistrat.L'édile a été libéré mardi en fin de journée, en même temps que sa secrétaire. Les enquêteurs doivent encore auditionner d'autres témoins.