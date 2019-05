De la Baie de Somme à Dunkerque, une édition du Guide du routard consacrée au littoral des Hauts-de-France

Courts ou longs séjours

Le Touquet sortie du guide du routard du littoral des Hauts de France

Des portes de la Normandie à la frontière belge, le littoral des Hauts-de-France, c'est 200 km de côte et deux grands sites de France. Un paysage mis à l'honneur dans les 176 pages illustrées de ce Guide du routard "Littoral Hauts-de-France ". Un ouvrage réalisé avec le concours des acteurs du tourisme local, et où sont listés les équipements de loisirs, de tourisme et de restauration.Il existait déjà une brochure pour "un grand week-end en Côte d'Opale", mais ce Guide du routard couvre désormais un territoire plus vaste en proposant de bonnes adresses où dormir, où manger et où se balader.Jérôme Denoix, directeur du développement commercial chez Hachette a choisi la ville du Touquet pour présenter ce nouveau guide : "Ce qui nous intéresse dans l'approche plus locale, c'est de pouvoir aller plus dans des adresses nouvelles, insolites, faire découvrir même aux gens de la région, des endroits qu'ils ne connaissent pas."





Nature et patrimoine mis à l'honneur

Outil de promotion touristique

[Inédit] Le Littoral Hauts-de-France a son guide du Routard ! Une réalisation avec le Guide du Routard. Présentation aujourd'hui à la presse par Christine Nacry, Présidente de la Commission Tourisme CCI. Sortie en librairie le 22 mai !

Des falaises impressionnantes, des plages de galets, des dunes sauvages et des étendues de sables fins baignés par des couleurs changeantes forment ce paysages aux multiples identités, sans oublier un arriére-pays rempli de belles surprises.Quelques exemples de la côte picarde avec les belles façades des villas de Mers-les-Bains, les hautes falaises d'Ault ou les galets de Cayeux-sur-Mers, les phoques du Hourdel, les oiseaux migrateurs du parc du Marquenterre ou les chevaux Henson. Ou encore, dans le Nord Pas-de-Calais : où déguster des moules frites, sur la Côte d'Opale , parcourir la digue de Wimereux ou découvrir le cran d'Escalles, visiter le musée de la dentelle de Calais, faire une escale en Flandre maritime et partir à l'assaut du fort Vauban de Gravelines...Christine Nacry, présidente de la commission tourisme de la CCI Littoral Hauts de France explique qu'"il faudra une à deux semaines pour couvrir tout ce long territoire très nature." Édité à 175 000 exemplaires, il est financé par les annonceurs locaux, les grands ports de notre littoral et la Chambre de Commerce Littoral. Les professionnels du tourisme espèrent des retombées économiques importantes.