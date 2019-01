Boulogne-sur-Mer : Deux athlètes et une médaillée olympique de lutte à l'affiche d'un documentaire

La pratique dès trois ans

À Boulogne-sur-Mer, "compte plus deet constitue l'un des meilleurs clubs de lutte de la région.À travers une galerie de portraits,évoque l'implication au quotidien de tous ceux qui entretiennent une passion pour ce sport.Dans le quartier du Chemin vert, à Boulogne-sur-Mer,ce sport, pourtant souvent perçu comme masculin.Il a même fallu attendre les années 70 pour que les femmes soient autorisées à pratiquer la lutte tout comme le football. Un sport considéré comme trop dangereux pour elles. Aujourd'hui, la lutte féminine figure au programme des Jeux Olympiques, aux côtés de la lutte gréco-romaine et de la lutte libre.A travers ce documentaire, on découvre le travail de, médaillée aux Jeux Olympiques d'Athènes. Elle dirige et anime l'ELCO avec son époux. On y (re) découvre, aussi,, 14 ans, championne de France minimes ainsi que, 21 ans, membre de l’équipe de France de Lutte Le réalisateurles a suivis pendant dix-huit mois et le tournage s'est fait





Des exemples de réussite

Portrait de Pauline Learpentier lutteuse

À Boulogne-sur-Mer, la lutte n'est pas un sport comme les autres et ne se résume pas à un combat. Il est facteur d'insertion et d'intégration sociale, un support à l'épanouissement personnel enseigné dans les écoles boulonnaises, ce que le documentaire met en valeur





Séance gratuite

Une séance de projection gratuite est prévue vendredi 1février, à 18h30, sur réservation auprès de la mairie (La coproduction, tournée avec le soutien de Pictanovo, Wéo Tv, du CNDS, de l'ANGOA et la Procirep, à l'affiche du cinéma "Les Stars" de Boulogne-sur-Mer.