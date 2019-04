Brexit : Emmanuel Macron refuse que l'UE soit “otage” de la crise britannique

"Notre priorité, ce doit être le bon fonctionnement de l'Union européenne et du marché unique. L'Union européenne ne peut être durablement l'otage de la résolution d'une crise politique au Royaume-Uni", a insisté le chef de l'Etat, qu'il recevait pour examiner les éventuelles conséquences d'un Brexit sans accord.A une semaine d'un conseil européen exceptionnel, le 10 avril, le président français a aussi promis que la France et l'Europe "n'abandonneront jamais, quoi qu'il arrive, l'Irlande et les Irlandais", soulignant "l'extraordinaire difficulté que poserait à l'Irlande"Dans un discours ferme, Emmanuel Macron a souligné que "le rejet par trois fois de l'accord par la Chambres des communes ainsi que le le rejet à ce stade de tout plan alternatif nous mettent sur le chemin d'une sortie dans accord". En l'absence d'accord, ou de report du Brexit,, dont la simple perspective provoque des sueurs froides dans les milieux économiques."Il revient au Royaume-Uni de présenter un plan alternatif crédible, soutenu par une majorité, d'ici le 10 avril pour l'éviter". Faute de quoi "il aura de facto choisi de lui même de sortir sans accord. Nous ne pouvons éviter l'échec à sa place", a-t-il insisté."Ce plan doit-il être de nouvelles élections, une référendum, une solution différente comme une Union douanière ? Il ne m'appartient pas de le prescrire mais nous y somme ouvert. C'est à Londres de le dire et de le dire maintenant", a-t-il ajouté.Le président français a ajouté qu"une extension longue" des négociations du Brexit, "impliquant une participation du Royaume-Uni aux élections européennes", n'avait "rien d'évident ou d'automatique"."Nous avons une relation nouvelle à bâtir avec le Royaume-Uni. Il restera un ami et un allié essentiel. Mais nous ne pouvons passer les prochains mois à régler encore les modalités de notre divorce et à solder le passé", a conclu le président français.Le Premier ministre irlandais a pour sa part affirmé qu'il "reste du temps à la Première ministre britannique pour présenter des propositions". "Je pense que nous devons rester ouverts à toute proposition qu'elle apportera", a-t-il souhaité, en appelant Londres à modifier ses "lignes rouges"