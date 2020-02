Carnaval de Dunkerque : voici “Le pépin de Jean Bart”, nouvelle pâtisserie des Comtesses

la dernière création des comtesses / © V. Dermersédian



Un parapluie aux couleurs de Dunkerque

C'est depuis longtemps une tradition : à chaque carnaval , les Comtesses de Dunkerque préparent une nouvelle pâtisserie et malgré le décès l'an dernier de l'une d'entre elles, cette année encore, on pourra déguster leur nouvelle friandise : le "Pépin de Jean Bart".Le pépin de Jean Bart, comme son nom l'indique est un petit gâteau en forme de parapluie. Une couche de biscuit pudding à la cannelle, réhaussé d'une pointe de rhum, une couche de crème chocolat caramel, re-biscuit plus une couche de crème chicorée.Le tout en bleu et blanc pour rappeler les couleurs de la ville de Dunkerque et décoré d'un médaillon en chocolat à l'effigie de Jean Bart. Avec cela, vous êtes sûr d'être bien calé avant d'affronter bals, bandes et chahuts !"C'est un gâteau plein de symboles, explique Marie-Agathe, comtesse de Rosendaël. "C'est les 10 ans des Comtesses, alors on voulait faire quelque chose par rapport à la ville et au carnaval."Cette nouvelle spécialité est la dixième création des Comtesses. Une pâtisserie somme toute très sage, comparée à toutes les grivoiseries auxquelles nous ont habitués ces dames.Le "Pépin de Jean Bart" est en vente pendant toute la durée du carnaval de Dunkerque à la boulangerie "Au bon pain de France" à Malo-les-Bains au prix de 1,95 €. Une partie des bénéfices de la vente est reversée à la fondation du Dunkerquois solidaire qui aide les demandeurs d'emplois.