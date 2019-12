CARTE. Bain du Nouvel an : sur quelles plages et à quelle heure pourra-t-on se baigner le 1er janvier 2020 ?

La carte des bains du 1er janvier 2020

10H à Cayeux-sur-Mer

11H Stella-Plage

11H30 Le Touquet

11H à Wissant

11H à Calais

12H à Malo-les-Bains

12H à Mers-les-Bains

15H à Berck-sur-Mer

Vous n'avez pas froid aux yeux et envisagez de faire un "marathon" de bains glacés le long de la Côte d'Opale ? Ou vous cherchez à vous joindre à la folie du 1janvier près de chez vous ?Outre le traditionnel Bain des Givrés organisé chaque année sur la plage de Malo-les-Bains, à Dunkerque, on a recensé quelques autres bains.Attention, cependant : à Calais, par exemple, aucun événement officiel n'a été créé, rappelle La Voix du Nord , ce qui signifie qu'il n'y aura pas de dispositif de sécurité et que le poste de secours ne sera pas ouvert pour permettre aux participants de se réchauffer.Les horaires et les plages concernées :Les Belges organisent d'ailleurs eux aussi leur " Plongeon du Nouvel an ", mais celui-ci se déroulera le 4 janvier, à 15H sur la plage d'Ostende.Seul bémol, si vous prévoyez de vous jeter à l'eau pour démarrer l'année : Météo France prévoit un ciel bien gris et des températures avoisinant le zéro.