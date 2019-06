Affringues : connaissez-vous le Cesky Terrier, une des races de chien les plus rares du monde ?

Concours d'élégance et toilette très pointus

Eleveurs d'une des 6 races de chiens les plus rares

Dany et Myriam Verwaerde sont des éleveurs de renommée internationale. Cette année, Crackers, une de leur femelle, Cesky Terrier, de 6 ans, a été couronnée en Angleterre.Spécialisés dans la reproduction et l’élevage de ces "Cesky Terrier", ce couple d'éleveurs fait partie des trois seuls éleveurs en France à être diplômés. Leurs chiens sont de petits athlètes, bien charpentés, musclés et au poil long. Ils sont courts sur pattes mais adaptés à la chasse aux sangliers, aux renards et aux blaireaux.Les époux Verwaerde sont tombés amoureux de cette race en 2004. Aujourd’hui, ils en possèdent neuf et participent à de nombreuses compétitions.Le poids, la dentition, la brillance du poil, l'évaluation de la marche et de la posture, les concours ne laissent rien de coté. Les chiens sont lavés et coiffés, chaque semaine à la maison, "il faut compter 2 heures de soin, pour obtenir un poil qui forme des sourcils et une barbe" explique Myriam.Une tâche fastidieuse qui a mené Crackers, une femelle de 6 ans, a obtenir la médaille d’or au Crufts. La plus grande compétition canine qui se déroule chaque année à Birmingham, en Angleterre, avec 22 000 chiens de toutes races .Récompensée « Best of Breed », soit la meilleure de sa race, cette chienne s’est démarquée d’une cinquantaine de concurrents.La passion de ce binôme pour ce doux terrier est inépuisable. Récemment présents aux championnats de France , leur chienne Prima, 2 ans, a été sacrée Championne de France à Villepinte.Calme et doux, ce chien de compagnie, agréable et joyeux, est facile à éduquer. Cette race de Terrier a été créée en 1948 par un éleveur tchèque nommé František Horák1, près de Prague. Un croisement entre un mâle Sealyham Terrier et une femelle Scottish Terrier, pour créer un petit Terrier léger adapté à la chasse.Elle reste aujourd'hui une des 6 races canines les plus rares.