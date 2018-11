Côte d'Opale : un café itinérant pour réparer vos objets défectueux

Ce concept du "rien ne se jette, tout se répare" est né sur la Côte d'Opale il y a 2 ans et demi, mais il s'agit d'un concept international. Depuis, 1400 objets ont été auscultés par des. Au départ dans un lieu fixe, le repair café est désormais itinérant et opère également à domicile.. "La demande est très forte", particulièrement dans les petites communes rurales, explique Claude Pérard, animateur du "Repair Café".Certains viennent au café dans l'espoir d'apprendre à réparer les objets et de faire avec les bénévoles.Grâce aux échanges, aux astuces et à la ténacité des bénévoles. Mais parfois, même pour une panne mineure, le constructeur fait en sorte que l'appareil ne puisse être ouvert, sans le casser.Le camion est attendu prochainementet tous les bricoleurs amateurs sont les bienvenus...