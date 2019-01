Coupure de courant à Marquise dans le Pas-de-Calais

En début de l'après-midi de ce lundi, une coupure générale a privé d'électricité des centaines de foyer sur la commune de Marquise, dans le Pas-de-Calais. Selon les services de la permanence d’Enedis, les techniciens sur place ont pu remettre le courant progressivement pour une partie de la commune.



En début de soirée, il restait encore 140 clients touchés par cette coupure située dans le secteur de l'église. Selon Miguel Tréber, en charge de la permanence d'Enedis dans le Pas-de-Calais, "c'est un câble sous-terrain qui s'est montré défaillant".



Dés 19h30, le courant a été rétabli pour la totalité de la commune. Les investigations sont toujours en cours pour comprendre les causes de cette coupure. "Un défaut d'usure" ayant pu occasionner un déclenchement d'incident et donc une coupure.



On se souvient qu'à la mi-décembre, plus de 35 000 foyers ont été privés d’électricité dans le Pas-de-Calais, suite à deux incidents.