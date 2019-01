 Dakar 2019 : la galère pour le calaisien Axel Dutrie

La galère pour Axel Dutrie mais un bon résultat pour Van Beveren

Le nordiste Axel Dutrie a pris le départ du Dakar pour la troisième fois cette année. En panne dans les dunes, avec son quad, après 18 kilomètres, le calaisien a du à revenir au départ de la spéciale pour réparer son Yamaha. Un hélicoptère a été envoyé sur place et deux membres de son équipe Dragon Racing sont partis à sa rencontre afin de le remorquer. Victime d'un problème moteur, il a pu réparer et reprendre la course mais il cède plus de 4 heures au vainqueur de l'étape du jour :Les chances de victoire à Lima, de celui qui s'était classé 4e en 2017, 9e l’an passé, semblent s'être envolées avec ce coup dur.A 40 ans, Axel Dutrie né à Calais, partait pourtant confiant, avec de grandes ambitions pour son 3e Dakar. Proche du podium en 2017 et vainqueur d’étape en 2018, cette année 2019 semblait sous de bons auspices.Son voyage en Amérique du Sud a aussi une vocation humanitaire. Le Calaisien a emporté avec lui une malle contenant plus de 80 kilos de fournitures scolaires. Ce matériel est destiné à une association basée à Lima, la capitale du Pérou et envoyé par des collégiens d’Aire-sur-la-Lys.L’Hazebrouckois Adrien Van Beveren sur Yamaha a terminé, lui, quatrième de la première étape de motos. Il termine à 2’55’’ du vainqueur du jour : l’Espagnol Joan Barreda Bort.Ce mardi, 342 km au programme pour relier Pisco à San Juan de Marcona. Axel Dutrie prendra le départ, portait par l'envie de se surpasser, pour surmonter la galère et poursuivre l’aventure du dalkar 2019.