Envie de fraises ? À Samer, la saison bat son plein !

Maxime Vasseur, producteur de fraises à Samer / © V. D





7 mois de fraises !

des plans de fraises Cléry / © V.D.





Des fraises 24h/24

Depuis deux semaines, sept jours sur sept, matin et soir, Maxime Vasseur et son épouse Adeline cueillent des fraises sur 9000 m² de serres à Samer.Ce jeune couple de maraîchers s'est installé en 2013 et il produit essentiellement des fraises, la perle rouge de la commune depuis plus d'un siècle.Cette année, la fraise est arrivée avec 15 jours d'avance, grâce aux températures clémentes de février. Et même si elle est cultivée sous serre, c'est une fraise de pleine terre. Maxime Vasseur y tient :"L'appellation "Fraise de Samer" veut que la fraise pousse en pleine terre. Que ce soit sous serre ou non, mais en pleine terre ! Ce qu'on veut, c'est garder le terroir."Des Cléry, des Annabelles, des Ciflorettes, des Maras des bois.... sous 9000 m² de tunnel, le couple cultive une quinzaine de variétés différentes pour étaler sa production jusqu'en novembre. "On cueille des fraises sept mois dans l'année jusqu'en novembre. Il y en aura beaucoup jusqu'en août, s'il n'y a pas de gelées ; après ça baissera." explique Maxime Vasseur.Pour l'instant la Fraise de Samer se vend encore aux alentours de 12 euros le kilo, un prix qui s'explique par ses conditions de récolte. Ici pas de machine, tout se cueille à la main, avec la plus grande délicatesse pour ne pas abîmer ce fruit fragile. Les fraises sont vendues dans les 12 heures suivant la cueillette, sur des marchés ou dans un distributeur automatique, en plein coeur de Samer. Une machine dans laquelle ont investi il y a trois ans, Maxime et Adeline, et qui remporte un vif succès."C'est très pratique, les produits sont frais", se réjouit une cliente "Et je peux venir même le dimanche ! En plus, c'est très simple d'utilisation. Je peux payer par carte ou en liquide."L'an dernier lors de la Fête de la Fraise, Maxime Vasseur a remporté un prix pour la qualité de ses produits. Il espère bien en décrocher en un cette année pour la 60ème édition qui se tiendra du 15 au 23 juin prochain.