Expo : le musée du carnaval de Binche rend hommage au carnaval de Dunkerque

Binche – Dunkerque, le face-à-face des carnavals

Les carnavaleux de Dunkerque en démonstration dans les rues de binche



Carnaval de Binche, patrimoine de l'Humanité

Haute en couleur, l’exposition « Mets ton beste clèt’che », proposée au Musée du Masque de Binche en Belgique, emmène les visiteurs au cœur du carnaval de Dunkerque. Une tradition des Hauts-de-France qui se déroule en même temps que le. Et c'est ce week-end,s, le temps fort de tous les carnavaleux du monde !Depuis des mois, des relations étroites se sont tissées entre Binchois et Dunkerquois. Dans cette exposition, on découvre les origines de Dunkerque, commune française du Nord de la France et l'origine de ses traditions. Pour l'occasion la bande de Dunkerque-Rosendael a enflammé les rues de l'autre capitale du carnaval pour l'inauguration de l'exposition. Une centaine de Dunkerquois ont offert aux habitants de Binche, un rigodon très musclé.« Nous voulons rendre nos événements plus vivants et nous avons invité des groupes folkloriques dans notre cité du carnaval. C'est pourquoi pour cette nouvelle exposition nous avions convié des carnavaleux de Dunkerque pour nous faire une démonstration », explique Clémence Mathieu, la directrice du MÜM de Binche Le Carnaval de Binche est un patrimoine vivant exceptionnel, un événement populaire, humain et social hors du commun. Il a d’ailleurs été reconnu Patrimoine Oral et Immatériel de l’Humanité par l’UNESCO en 2003. C e week end ceux seront près de mille Gilles qui défilent dans les rues . Il leur est interdit de se déplacer à l’extérieur de la ville. D’où l’expression consacrée : « Les Gilles de Binche ne se déplacent jamais ».Le costume estissus de familles binchoises ou résidant à Binche depuis au moins cinq ans.est constitué d’une blouse et d’un pantalon en jute ornés de 150 motifs, étoiles, lions et couronnes en feutrine noire, jaune et rouge. Lors de l’habillage du gille, la blouse est « bourrée » de paille à l’avant et à l’arrière,. A la taille, il porte une ceinture de laine rouge et jaune, montée sur de la toile, appelée « apertintaille » et composée de. Une collerette, constituée de rubans plissés, de dentelles ou de franges dorées s’attache autour du cou par-dessus les bosses.



Le musée du masque et du carnaval de Binche contient plus de 10 000 pièces de collection. L'exposition " Mets ton beste clèt’che" est à découvrir jusqu'au 26 mai 2019.