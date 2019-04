Grandes marées : prudence sur les plages du littoral, pour le week-end de Pâques

Les conseils en cas de grande marée

Il fera beau, ce week-end sur les plages de la Côte d'Opale, mais les autorités appellent à la prudence, en raison d'un fort coefficient de marée, qui va augmenter la différence entre la hauteur de la pleine mer et celle de la basse mer. Les courants marins seront également plus forts et la mer plus dangereuse.Depuis jeudi et jusqu'au lundi 22 avril, les coefficients peuvent aller jusqu'à un pic 108 samedi (à 13h33). "Le préfet maritime appelle à la plus grande prudence de tous les usagers de la mer", peut-on lire dans un communiqué de la préfecture maritime."En particulier ceux qui pratiqueront la pêche à pied ou qui se promèneront sur le littoral soumis à la marée. Quelques minutes peuvent parfois suffire pour être isolé par la marée montante."Pour cette raison, le préfet maritime recommande notamment de consulter les coefficients et horaires de marée avant toute sortie en mer, de ne pas sortir seul, d'informer ses proches en cas de sortie ou encor ede disposer d'un moyen de communication pour alerter les secours.