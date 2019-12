Noël - Fêtes de fin d'année : ce week-end, à Licques, on fête la dinde !

Une volaille label rouge / © France 3 littoral Hauts de France

55ème fête de la dinde

Licques : la dinde en fête !

Dans sa pâture à Hocquingen, près de Licques, les dindes de Philippe Foulon courent depuis cet été. 1600 bêtes labellisées "volaille fermière de Licques" , un label rouge. La dinde n'aime ni le froid, ni la pluie. Elle est conforme au cahier des charges du label : ronde , ferme et bien nourrie, avec un minimum de 150 jours d'élevage."Ces dindes sont arrivées fin juillet dans mon élevage", explique Philippe Foulon, éleveur de volaille fermière depuis 35 ans. "Et elles sont uniquement nourries avec des céréales de mon exploitation : blé et avoine, c'est important.C'est un vrai produit du terroir."Il y a deux ans, une bête issue de son élevage avait garni la table présidentielle. Une fierté et des retombées économiques dont les éleveurs parlent encore. Dans le Pays de Licques, ils sont 80 à élever cette célèbre volaille. Aujourd'hui, la dinde laisse volontiers sa place aux chapons et pintades.Ce week-end, les dindes seront à l'honneur dans les rues de Licques pour la 55 ème édition de la fête de la dinde. Au programme : défilé traditionnel, dégustations, repas dansants, spectacles de rue...