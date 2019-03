“Les marais ne sont pas des poubelles” : opérations de nettoyage organisées dans le Pas-de-Calais

On récolte des déchets insolites dans les marais d'isbergues et de Saint-Omer



Ramasser les déchets des marais avant qu'ils n'arrivent dans les océans



Nouveau nettoyage en mars

Depuis plusieurs années,sensibles à la qualité des eaux dans lesquelles vivent les poissons se mobilisent. Ilsles déchets dans les marais.Cette année, ils en ont récolté 2 tonnes ! Dans les eaux de la vallée de l'Aa, on trouve beaucoup de: "Les routiers urinent dans des bouteillent puis les jettent par les vitres de leur camion ! Résultat : On les retrouve dans les rivières", explique Jean-Marc Leture, bénévole à l' Association Découverte Pêche et Protection des milieux Comme chaque année depuis plus de 20 ans, des bénévoles armés de gants et de sacs-poubelles parcourent le marais et ses alentours. Car ce que l'on ramasse dans les marais et les rivières, c'estTraquer et ramasser la moindre canette, bouteille ou pièce de plastique qui jonchent les rebords des sites, c'est la mission de ces pêcheurs bénévoles mais aussiLe samedi 16 et dimanche 17 marsprochain,bénévoles pour le traditionnel ramassage "Villages et Marais Propres" , qui récolte en moyenne 10 à 12 tonnes de déchets. Une opération organisée par le Parc naturel régional des Caps et Marais d’Opale et la Communauté d’Agglomération du Pays de Saint-Omer.L’édition 2019 est désormais rattachée à l’opération Hauts-de-France Propres dont l’objectif est de mobiliser les habitants. Aucune condition particulière pour être bénévole et ça se passe forcement, près de chez vous Toute les bonnes volontés sont les bienvenues et