Marquise : elle meurt en tombant dans une benne de déchetterie, sa famille porte plainte

Le drame s'est malheureusement confirmé. Un mois après être tombée dans une benne de la déchetterie gérée par la communauté de communes de la Terre des 2 caps à Marquise,Nicolas Fatou explique sa démarche "Ce sont des années de vie qui nous ont été volées. Ma marraine était quelqu'un de très apprécié, elle m'a élevé. Je suis sapeur-pompier, je me dis que c'est un accident qui aurait pu être évité, les barrières ne sont pas adaptées..."C'est ce que cherche à démontrer la famille de la victime. Leur avocat a porté plainte pour homicide involontaire contre le président de la collectivité locale, Francis Bouclet. "Il ne peut pas y avoir de fatalité, on ne peut pas accepter qu'un usager rentre tout simplement pour déverser des déchets dans une déchetterie et en ressorte dans le coma, voire mort, ce n'est pas possible" s'indigne Me Clément.La démission de l'élu est également réclamée par la famille, pétition à l'appui. L'enquête du Parquet, elle, se poursuit, notamment pour