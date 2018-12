Météo : en 2018, il y a eu plus de soleil sur la Côte d'Opale qu'à Bordeaux, Tarbes ou Biarritz

Plus qu'à Tarbes ou Biarritz, autant qu'à Bordeaux





Le réchauffement climatique hors de cause

La Côte d'Opale sous la grisaille ?L'heure est venue de faire le bilan de l'année 2018, et en matière d'ensoleillement, cette année a été assez exceptionnelle.Si l'on en croit les données relevées par infoclimat.fr , le soleil a brilléau-dessus de la station du Touquet, et donc au-dessus du Boulonnais. C'est un tout petit peu plus qu'à(2020 heures), à(2020 heures) ou à(1985 heures), et bien plus même que certaines villes du sud comme(1840 heures) ou(1820 heures).Cet ensoleillement plutôt inhabituel (la station du Touquet avait enregistréheures d'ensoleillement en 2017 et en 2016,heures en 2015), mais à "un phénomène cyclique de blocage, durant une longue période, d’un anticyclone sur la région nord" a expliqué à La Voix du Nord Thomas Courmont, prévisionniste conseil au centre Météo France Littoral NordLa Côte d'Opale reste en tout cas bien loin de(2704 heures), de(2529 heures) ou de(2407 heures). Quant à la station ded'ensoleillement.