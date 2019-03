Météo : des vents violents annoncés dimanche sur le littoral de la Manche et la Mer du Nord

"Du dimanche 10 mars milieu de matinée jusqu'à la nuit de dimanche à lundi, plusieurs avis de coup de vent (indices 8 sur l'échelle de Beaufort) séviront sur toute la façade Manche et Mer du Nord", prévient la préfecture maritime ce vendredi, dans un communiqué.La perturbation débutera ce dimanche en milieu de matinée sur l'Ouest du Cotentin (Normandie) et se prolongera toute la nuit avec. Ces rafales se décaleronten début d'après-midi. La mer évoluera d’un état fort à très fort (mer 5-6) pour la façade Manche et mer du Nord.Dans ce conditions, le préfet maritime "déconseille toutes pratiques de loisirs nautiques et appelle les usagers de la mer à la plus grande prudence"., à ne pas pratiquer de sport nautique, à vérifier l'amarrage de leur navire et l'arrimage du matériel à bord. Pour les baigneurs, plongeurs, pêcheurs ou promeneurs, il est demandé d'être particulièrement vigilants, notamment sur les plages et l'estran.