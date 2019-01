Ne jetez plus vos sapins de Noël ! Ils peuvent protéger les dunes de la Côte d'Opale

sapins dunes Oye-plage

Des piéges à sable pour retenir la dune

Sapins noel dunes landes

L’opération concerne les habitants du Calaisis et ceux de la communauté d’agglomération du Boulonnais

Votre sapin de Noël servira-t-il à lutter contre l'érosion après les fêtes ? C'est l'objectif de l'opération "mon sapin dans la Dune". Les sapins de Noël naturels ainsi collectés, seront déposés le long des cordons dunaires d'e, dans le Pas-de-calais, courant février.Jusqu'au 11 janvier, la Communauté de Communes de la Région d'Audruicq organise cette collecte de sapins en porte-à-porte. Pour ceux qui n'habitent pas sur le territoire de la CCRA, rendez-vous dans l'une des 6 déchetteries du Calaisis : Audruicq, Oye-Plage, Calais, Guînes et Peuplingues.Les sapins de Noël, concernés par cette opération sont naturels, sans décorations, ni neige artificielle. Ils ne seront pas plantés mais coupés en deux et couchés dans la dune en pente. Les branchages serviront de pièges à sable pour retarder l’érosion. La longueur du périmètre couvert dépendra du nombre de sapins récoltés.Cela fait 3 ans que dans les Landes, les sapins de Noël sont utilisés comme piège à sable avec succès, face à l'Atlantique. Cette technique anti-érosion devra maintenant résister à la Mer du Nord. A Oye-plage comme sur tout le littoral de la Côte d'opale, on lutte depuis plus de vingt ans, pour défendre des kilomètres de dunes !Alors ne jetez plus vos sapins de Noël, recyclez-les !