Outreau : succès pour une exposition sur mai 68

Outreau : succès d'une exposition sur mai 68

Mai 68 comme si vous y étiez. Affiches, pavés et même, tout a été conçu pour mieux se plonger dans l'ambiance de l'époque. Avec des documents et une trentaine de témoignages, l'exposition retrace ce qu'a été le mouvement pour cette génération.c'est "l'émancipation de la femme et l'envie de faire bouger les lignes", qui caractérisent le mouvement. " Je suis rentrée à Boulogne-sur-mer à partir du 10/12 mai et pendant un mois et demi, on était 12/15, toujours ensemble, on faisait des affiches, des tracts,...", raconte-t-elle.-Bernard Bocquet,lui retient les avancées sociales :"Moi c'est surtout le bilan des accords de Grenelle : c'est à dire les, 10% d'augmentation de salaires, la quatrième semaine de congés payés et l'instauration des syndicats d'entreprises."-Jean-Pierre Ramet, avait 23 ans. il se souvient : "On vivait mai 68 par radio, par télé interposée. Camiers n'était pas un centre énorme de révolution. Par contredonc de temps en temps les collègues au syndicat nous demandaient d'intervenir à Boulogne pour les piquets de grève."L'exposition a connu un succès inespéré. Débutée le 9 mai, elle a été prolongée. Elle a accueilli 600 visiteurs.