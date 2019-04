Oye-Plage : Caroline Fournier lance une collection de maillots de bain “pour toutes les femmes”

© Caroline Fournier

Caroline Fournier est une jeune styliste, originaire de Oye-plage, près de Calais. À 26 ans, elle vient de lancer sa première collection de maillots de bain sous la marque " Club parfaite. Ancienne étudiante d'une école de stylisme londonienne, la jeune femme a travaillé comme designer pour une chaîne de prêt-à-porter suisse, à Paris puis à Bâle. Mais "j'en ai eu assez de travailler dans une entreprise où les photos de mannequins sont photoshopées, où l'on utilise des tissus de mauvaise qualité et où on exploite les enfants, à l’autre bout du monde" confie-t-elle."Je souhaite redonner confiance aux femmes complexées d’être en maillot de bain. Il ne faut pas se gacher les vacances au soleil sous prêtexte qu'on ne s'aime pas en maillot de bain. J'aime la beauté des femmes, de toutes les femmes. C'est la diversité qui est belle à regarder pas les femmes stéréotypées sur Photoshop des magazines" précise Caroline Fournier.Elle propose quatre modèles : un une-pièce et trois deux-pièces déclinés dans trois couleurs, noir, bordeaux et gris. Chaque haut peut être associé au bas.Cette année, elle lance donc sa propre collection "100 % made in France". Le tissu vient d'une usine de Lyon, du polyamide satiné élastique et la fabrication a été réalisée par Macosa, une corseterie née en 1973, près du Mans. Les tailles vont du 34 au 42, XS au XL.Pour financer ce projet, qu'elle estime plus respectable humainement et environnementalement, elle s'inspire des méthodes de financement participatif . Les maillots de bain sont en pré-ventes Elle a déja lancé la fabrication de 90 modéles. Le coût du maillot de bain est de 189 €.Dans le même esprit, Caroline Fournier a rencontré récemment des dentelliers calaisiens car elle envisage la création d'une collection de lingerie : confortable, sans armature et sans rembourage. une collection qu'elle espére présenter pour l"hiver 2020/2021.En attendant, elle a proposé sa candidature au Salon international de la lingerie et du maillot de bain de Paris . Rendez vous l'année prochaine, d'ici là toutes à vos maillots de bain...