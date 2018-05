P'tit Quinquin, saison 2 : la bande-annonce dévoilée

Bande-annonce saison 2 P'tit Quinquin

Intituléla saison 2 ne devrait pas décevoir les fans de surréalisme. P'tit Quinquin a bien grandi et est surnommé désormais CoinCoin. Son amour Eve l'a quitté pour Corinne et de mystérieux magmas, semblables à d'énormes bouses de vache, tombent du ciel. De quoi intriguer le duo de gendarmes Van der Weyden et Carpentier, qui sillonnent la campagne où errent les migrants.



Les habitants, sur qui le magma tombe, se dédoublent. L'invasion extraterrestre commence...

Voilà, le pitch de cette saison, qui s'annonce donc aussi décalée que la première. Composée de 4 épisodes, elle sera également diffusée sur Arte, mais aucune date n'a encore été communiquée.



La saison sera présentée à Lille le 8 juin en avant-première par le réalisateur nordiste, suivie d'une master-classe au Palais-des-Arts. Réservation conseillée...