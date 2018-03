Les poissons de la Côte d'Opale ont les faveurs du Salon de l'Agriculture

Avecle port de Boulogne-sur-Mer avait des arguments à faire valoir, ce jeudi au Salon de l'agriculture.Et ils n'étaient pas les seuls ports de la Côte d'Opale à présenter les fruits de leur labeur. Même si pour certains, il y avait un peu de pédagogie à faire..."Il y a pas mal de personnes qui méconnaissent la pêche et qui sont surprises des espèces de poissons que l'on pêche dans la Manche" note Bruno Margollé, de la Coopérative maritime étaploise., alors que tout ce que vous voyez là, ce sont tout des espèces qui sont pêchées dans la Manche par nos chalutiers."Cette année a été marquée par une évolution notable, celle de la"Les gens s'intéressent de plus en plus aux problèmes que les pêcheurs peuvent rencontrer mais aussi au problème de la ressource" observe Stéphane Pinto, vice-président comité régional des pêches.