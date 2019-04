Pollution de l'air : pourquoi ça s'aggrave sur la Côte d'Opale ?

Calais et Dunkerque particulièrement concernés

Des souces de pollution similaires

© ATMO

Conséquences : des mesures incitatoires couplées à des restrictions

#Pollution dans le #Nord et le #PasdeCalais. Le préfet reconduit les mesures de réduction des polluants jusqu’à mardi 24h00 dans les secteurs : transports, industrie, résidentiel tertiaire et agriculture.

⚠️Risques plus élevés sur #Dunkerque!

Infos ➡️ https://t.co/9PtplVeURB pic.twitter.com/Wrd43EvrQp — Préfet de la région Hauts-de-France et du Nord (@prefet59) 22 avril 2019

Une réduction de la vitesse réglementaire des transports routiers : à 110 km/h sur les portions d’autoroutes normalement limitées à 130 km/h, à 90 km/h sur les portions d’autoroutes et de routes nationales et départementales normalement limitées à 110 km/h et à 80 km/h pour les poids-lourds de plus de 3,5 tonnes.

à 110 km/h sur les portions d’autoroutes normalement limitées à 130 km/h, à 90 km/h sur les portions d’autoroutes et de routes nationales et départementales normalement limitées à 110 km/h et à 80 km/h pour les poids-lourds de plus de 3,5 tonnes. Une réduction des émissions pour le secteur industriel : les industries doivent appliquer les mesures de niveau 1 et 2 d’alerte pour les particules (PM10) fixées dans leur autorisation d’exploiter une installation classée pour la protection de l’environnement (ICPE).

: les industries doivent appliquer les mesures de niveau 1 et 2 d’alerte pour les particules (PM10) fixées dans leur autorisation d’exploiter une installation classée pour la protection de l’environnement (ICPE). Une interdiction ou limitation des pratiques polluantes dans le secteur agricole : pas d’écobuage et de brûlage des déchets ou produits agricoles, report de l’épandage de fertilisants ou recours à des procédés faiblement émetteurs d’ammoniac et enfouissement rapide des effluents d’élevage suivant leur épandage.

: pas d’écobuage et de brûlage des déchets ou produits agricoles, report de l’épandage de fertilisants ou recours à des procédés faiblement émetteurs d’ammoniac et enfouissement rapide des effluents d’élevage suivant leur épandage. Des comportements citoyens adaptés pour la gestion des espaces verts et des jardins publics





Necessaires mais pas suffisants ?

Depuis une semaine, l'association de surveillance de la qualité de l'air, ATMO Hauts de France, alerte chaque jour surdans le département du Nord et du Pas-de-Calais.pour cette année 2019. C'est plus que la totalité de l'année 2015 !avec un dépassement dans l'agglomération dunkerquoise. Le niveau élevé de particules en suspensions dans l'air (PM 10) sera, ce mardi,La ville de Calais, présente, elle aussi une dégradation de sa situation. Depuis vendredi dernier, la commune a mis en place la gratuité de ses bus pour faire baisser les émissions polluantes dues aux transports. A noter que l e réseau de transport est totalement gratuit à Dunkerque depuis septembre 2018est selon Laure Roussel, d'ATMO HdF,: "Une masse d'air polluée s'est immobilisée entre l'Angleterre et la France. Elle s'est chargée de particules fines, à cause de toutes les activités économiques humaines, chauffage, transport, industrielles et agricoles. Aprés un épisode de froid suivi d'une météo de brouillard et en l'absence de vent, cette masse d'air n'a pas bougé, se chargeant de plus en plus dépassant les seuils d'alerte."Sur la zone de Dunkerque, les activités qui contribuent le plus à ces émanations, selon Laure Roussel, c'est le chauffage pour 30%. Le transport routier y contribue lui à 20%, les transports ferroviaires, maritimes et aériens pour 20%, l'Industrie, le traitement des déchets et la construction sont comme l'agriculture responsables chacune de près de 15% .Même siLes activités industrielles, des traitement des déchets, de la constructions et du secteur de l'énergie représentent 70% des émissions des particules. Alors que le chauffage, le transport routier, aérien et ferroviaire ne représentent chacun que moins de 10%.En raison de cette pollution de l'air, la Préfecture des Hauts de France a reconduitPour Dany Bogaert, Président de l'association Adéca , "l'année 2019 démarre trés mal. L'air se dégrade vite ! Les mesures d'ATMO sont de plus en plus performantes et les conditions météorologiques changent. Il nous faut donc changer nos habitudes et rapidement. Les mesures incitatoires des pouvoirs publiques doivent être plus drastiques : communiquer plus, sanctionner aussi et pas seulement inciter à réduire la vitesse des transports routiers et maritimes." L'ADECA, association de défense de l'environnement du Calaisis, souhaite voir les bateaux à l’arrêt se brancher sur des bornes électriques afin d’éviter des émissions de dioxyde de souffre, par exemple.Au lendemain de la journée mondiale de la terre #EarthDa y,rappelle Laure Roussel, d'ATMO HdF,"Chacun contribue a la qualité de l'air que nous respirons..." Dans les Hauts-de-France, chaque année, 6 500 morts prématurées sont dus à la pollution de l’air, 18 décès par jour.