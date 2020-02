Le Portel : les balcons de la mer nominés au concours international d’architecture Archdaily

Les balcons du Portel font la carte postale

Les Balcons de la mer sur la digue du Portel / © Pseudonyme



"C’est une très belle surprise pour ce jeune architecte qu'est Jérémy Germe du cabinet Pseudonyme et une fierté pour la ville du Portel" explique Olivier Barbarin, maire de la commune. "Son projet des Balcons de la mer est d'une grande simplicité et d'une grande prouesse technique à la fois."



Des balcons vite adoptés

— @ArchDaily Building of the Year 2020 Awards

— le vote en ligne est ouvert jusqu'au 17/02

— Square Maïmat Nord pour @Promologis / sélection

— ppa architectures + Emma Blanc

— photo © Philippe Ruault



voter: https://t.co/c0Off10wvq

projet : https://t.co/5sKiePpqfQ — ppa (@PPA_a) February 4, 2020

Ces balcons de la mer offrent une vue panoramique, grâce à des garde-corps transparents dont le plus grand dépasse les 4 mètres de large. L’armature en acier galvanisé repose environ à 25 % sur le trottoir, le reste donne dans le vide, en suspension !"Les habitants et les touristes ont très vite adopté ces créations faites de métal et de bois. Ils sont nombreux à se faire prendre en photo avec en arrière-plan le fort de l’Heurt. Deux autres balcons compléteront le front de mer, l'année prochaine, tout comme le pont Saint-André qui sera entiérement relooké dans le même style par le même cabinet d'architecte !" précise le maire.Il faut dire que Jérémy Germe, architecte du projet, connaît bien la ville du Portel . Son grand-père habite sur le quai et il lui rend visite réguliérement... Vous avez jusqu’au 10 février pour voter pour la plus belle réalisation architecturale de l'année, les résultats seront connus le 17 février.