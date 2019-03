Le Portel : elles tricotent des pulls pour la promo à la télé du Classico PSG/OM

Classico : Prêts à en découdre ?

La magie d'internet

Quel est le point commun entre la ville du? Réponse : le tricot ! Fin février, la boutique "Modes et Laines" installée au Portel depuis 1975 a eu la surprise de recevoir la commande d'une boîte de production de Canal + pour tricoteraux couleurs des 2 équipes de foot.L'idée de la chaine cryptée étant de faire monter la pression chez les supporters avec un clip de promo à quelques jours de cedu foot, qui aura lieu ce dimanche à 21h. Dans ce clip, on voit deux mamies en train de tricoter un pull du PSG et de l'OM. Avec ce slogan :"C'est un honneur pour nous de voir notre travail ainsi diffusé dans la France entière" se rejouit Laurie Bouin, l'actuelle propriétaire de la boutique. Son commerce de vente de laine en détail est l'un des rares à encore subsister. Il faut dire qu'elle a pris les devant en étant très présente sur les réseaux sociaux .

"C'est grâce à internet que Canal + nous a trouvées", explique Laurie Bouin, l'actuelle propriétaire de la boutique. "C'est moi qui ai développé le site quand j'ai succédé à ma maman, il ya 5 ans. J'ai un service de confection et tricot sur mesure, un service rare en France et quand ils ont tapé sur internet, j'étais la première à apparaître ! Ils m'ont appelé et ont passé commande."



Le Portel : elles tricotent pour le Classico PSG-OM



Pendant 15 jours Laurie et sa maman Brigitte ont donc passé leurs journées à tricoter pour réaliser ces pulls. Des pelotes de bleu, de blanc et de rouge.

Dimanche la mère et la fille seront devant leur petit écran pour regarder le match ... mais avec un tricot à la main !