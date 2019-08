Pourquoi Audresselles est-il un des plus beaux villages du Nord Pas-de-Calais ?

Les plus beaux villages du Nord Pas-de-Calais ► Audresselles

C'est où Audresselles?

Ce qu'il faut savoir sur Audresselles

Les incontournables d'Audresselles

Une curiosité à ne pas manquer à Audresselles

Pêche aux crabes et flobards à flot, bienvenue à Audresselles ! Ce petit village de pêcheurs ancré entre Boulogne-sur-Mer et Calais compte quelque 660 âmes. Un village typique de la Côte d'opale qui se trouve à deux pas du Cap Gris-Nez.Située à mi-chemin entre Lille (106 km) et Londres (142 km) à vol d'oiseau, Audresselles est accessible via l'autoroute A16, en prenant la sortie n°33 quand on vient du sud vers Dunkerque, et en prenant la sortie n°36 quand on vient de Dunkerque. La commune côtière est également desservie par la D940 qui longe le littoral.Pour ceux qui n'ont pas de voiture, il y a une gare TER à Wimille-Wimereux (ligne Calais-Boulogne), ainsi qu'une gare TGV à Calais Fréthun, à près de 20 minutes en voiture.L'histoire d'Audresselles est liée à celle des familles flamandes qui y ont habité au Moyen-Âge. On y parlait alors un dialecte proche du néerlandais : le nom de la commune était d'ailleurs "Odersele" en 1150.Selon le toponymiste Ernest Nègre, le "Audre" de "Audresselles" viendrait du nom germanique "Audaherus" et le "selles" du flamand "sele", qui signifie "demeure" ou "maison d'une pièce".Village de pêcheurs idéalement placé dans le détroit du Pas-de-Calais, Audresselles a perdu plusieurs rues et même une église à cause de l'avancée de la mer. Jusqu'à ce que des plaisanciers, à la fin du XIXsiècle, achètent des propriétés sur la côte et y bâtissent des digues individuelles pour protéger leur chalet.À ce jour, les services de distribution d'eau de Véolia utilisent toujours le réseau d'alimentation mis en place par les Allemands pendant l'occupation de la commune, entre 1940 et 1944. Avant la Seconde guerre mondiale, l'alimentation en eau se faisait via des puits, qui ont depuis été comblés.Audresselles se trouve juste à côté du Cap Gris Nez, le point le plus proche de l'Angleterre et l'un des sites les plus emblématiques de la Côte d'opale.Mais inutile d'aller jusque-là pour découvrir le petit village de pêcheurs et ses maisons particulières : ce dernier est parsemé de longères blanches – des habitations tout en longueur – décorées de bandes de couleur, qui côtoient les villas de la Belle Époque érigées face à la mer.On y trouve deux plages, qui s'étendent de part et d'autre d'une bande de rochers appelée "Côte de fer". Aucune des deux plages n'est surveillée, mais les deux sont accessibles à pied ou par voiture, avec des parkings gratuits à proximité. Sur ces plages, on peut d'ailleurs encore discerner les traces des câbles téléphoniques sous-marins installés entre la France et l'Angleterre, encore intacts et sans oxydation.Si vous êtes en quête d'un logement insolite pour y passer la nuit, Le Ch'ti Blockhaus propose de dormir dans d'anciens bunkers – construits par les Allemands – et réaménagés avec vue sur la mer. Et village de pêcheurs oblige, si une envie de poisson vous prend, vous avez également le choix entre le Berceau du Pêcheur ou bien De l'Eau à la Bouche pour vous approvisionner.S'il y a un endroit à visiter à l'intérieur du village, c'est l'Église Saint Jean-Baptiste. Cet édifice a été construit au XIIsiècle dans le but de lutter contre le paganisme, après le passage des Vikings dans la région et le culte des dieux germaniques : en témoignent d'ailleurs le nom des villages voisins comme Audinghen (Odin), Tardinghen (Thor) ou Loquinghen (Loki).L'église a été bâtie sur un point surélevé d'Audresselles, d'où l'on peut voir le soleil se coucher sur la mer. Sa nef et son chœur avaient été brûlés par les Anglais au début du XVIsiècle, puis reconstruits plus tard à plus petite échelle.Son porche date du XVIIIsiècle et elle contient toujours trois tableaux datant du Second Empire, dont deux sont signés du peintre victorien Arthur Gilbert.Aujourd'hui encore, l'église est au cœur de la fête du village : le 15 août, à l'occasion de l'Assomption, des milliers de fidèles et de touristes se rassemblent pour une messe suivie d'une procession vers la plage où un prêtre part en "doris" (une embarcation de bois à fond plat) afin de bénir la mer.





Une balade à faire autour d'Audresselles

© Frédérik Giltay

© Frédérik Giltay

Les plus beaux villages du Nord et du Pas-de-Calais Ce village a été choisi pour figurer sur notre liste des plus beaux villages du Nord et du Pas-de-Calais selon des critères d’intérêt architectural, de préservation du patrimoine, de qualité de l’environnement... Si vous pensez que votre village mériterait d’être dans cette liste, n’hésitez pas à nous contacter par mail : france3nordpasdecalais@gmail.com.

La proximité du Cap Gris Nez, à sept kilomètres du village, offre quelques possibilités de randonnée : on retiendra surtout le GR 120 , qui longe la côte entre Audresselles et sa Plage du Noirda pour s'élever jusqu'au Cap Gris Nez.Pour les plus courageux, ce sentier de randonnée s'étend d'ailleurs dans un sens comme dans l'autre, sur un total de 93 kilomètres.