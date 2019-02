Une première en France : Marquise s'équipe d'un LÜ, un mur interactif pour apprendre en faisant du sport

Des projections murales géantes

Marquise, première ville de France à s'équiper d'un LÜ



Pour les tout-petits ou les personnes agées

Dans la salle de l'école élementaire de Marquise, si les enfants courent, c'est pourGrâce à l'installation du LÜ , un nouveau dispositif interactif qui vient du Canada, les cours de mathématiques ou de français sont plus ludiques.Des caméras 3D dirigent des jeux, en projetant différents éléments sur le mur. Le but :tout en développant d'autres capacités comme "la précision, la concentration, la coopération. Les plus grands vont aider les plus petits" explique Audrey Féru, responsable des sports de la commune.Le dispositif comporte plusieurs jeux de différents niveaux : Tirs sur cibles de couleur, exercice de maths ou de conjugaison. Le principe est simple, on jete le ballon sur la bonne réponse pour marquer des points.le niveau des applicationsPour l'instant, seuls les écoliers l'utilisent. Mais comme, il pourra être déplacé vers d'autres publics, beaucoup plus agés. "On pourra le proposer aux familles et pourquoi pas aux ainés. Car il n'est pas nécessaire pour avoir des activités ludiques de faire beaucoup de sport" précise Bernard Evrard, le maire de Marquise.Le jeu est distribué par une entreprise lilloise. Il est vendu 25 000 euros. Pour la commune de Marquise, la Caisse d'Allocation familiale (CAF) à participé à son achat. La commune n'a donc investi que 9 000 euros.Pour pouvoir s'équiper, il faut surtout disposer d'un grand mur et d'une salle pour se déplacer. Le matériel à installer se compose d'un projecteur vidéo, un ordinateur, une caméra 3D associée à des hauts parleurs et des luminaires. D'autres écoles dans le monde en sont équipées. Il existe memeAvec cette technologie, Marquise donne un exemple de l'apprentissage, dans