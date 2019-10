Querelle de voisinage ?

Rang-du-Fliers : mais qu'est-il arrivé au coq Maurice ?

Mieux vaut ne pas s'appeler Maurice quand on est un coq ! Après Maurice , le coq de l'île d'Oleron qui avait gagné devant la justice sa bataille pour le chant, voici qu'un autre Maurice défraie la chronique à Rang-du-Fliers, dans la rubrique faits-divers.Mais à la différence de son cousin charentais, ce Maurice-là ne chantera plus. Sa propriétaire, Astrid Lefetz, a découvert son cadavre en début de semaine dans son poulailler."Nous n’entendrons plus son chant matinal que j’adorais, car avouons, qui n’aime pas entendre le coq nous annoncer le jour se lever ? ", a-t-elle indiqué sur son compte Facebook. Empoisonnement ou mort naturelle ? Le mystère reste entier. Mais Astrid s'étonne du décès prématuré de Maurice qui avait à peine 9 mois.Tout commence il y a cinq ans, lorsqu'elle achète des poussins pour ses enfants. Dans le lot, se trouve un coq dont le chant dérange vite les voisins. Astrid se sépare alors du chanteur matinal.Mais au printemps dernier, elle décide de réinvestir dans un coq. Nouvelle plainte des voisins dérangés par ses cocoricos.Ce vendredi, une réunion de médiation doit se tenir entre les voisins incommodés et Astrid Lefetz. Cette dernière n'a pas l'intention d'abandonner. ..."Si on me présente le texte de loi qui stipule que je n'ai pas le droit d'avoir un coq chez moi, je m'incline. Dans le cas contraire, je reprends un coq...dès demain !"