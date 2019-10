Le saviez vous ? Un quart de la production mondiale de chicorée est produite dans la région d'Audruicq

La chicorée, spécialité du Nord Pas-de-Calais

Fête de la chicorée et visite de la sécherie de Vieille-Eglise (59)

La sécherie de Vieille-Eglise

Présente dans de nombreuses boissons, la chicorée est originaire d'Europe. En été, elle arbore de magnifiques fleurs bleu-azur mais c'est pour sa racine qu'on la cultive dans les Hauts-de-France.Ce week-end aura lieu la fête de la chicorée, à Audruicq. A cette occasion découvrez l'unique sécherie visitable en France à Vieille-Eglise.La culture de la racine de chicorée est devenue, depuis le milieu du XXsiècle, une spécialité du secteur de la Région d’Audruicq . Avec Loon-Plage, la commune d'Audruicq s'est même imposée comme le centre d’activité du séchage et de la culture de la chicorée.La Région Nord Pas-de-Calais fournit 95 % de la production française de cette chicorée. La racine s'est bien adaptée aux sols légers et sableux de la Plaine Maritime d'Audruicq et les sécheries de chicorée marquent encore le paysage de ce littoral.Car avant de pouvoir déguster ce tubercule, il doit être travaillé, séché, jusqu'à être cassant, "comme une chips". Les communes de Vieille-Eglise, Oye-Plage et Saint-Folquin concentrent, à elles seules, 23 séchoirs.Récoltée à l'automne, une fois séchée, la chicorée devra ensuite être torréfiée, c'est à dire chauffée lentement, jusqu'à 130 degrés et mélangée pour obtenir sa couleur brune et son goût si particulier, entre noisette et café. Souvent perçue comme un ersatz du café, surtout pendant la Seconde Guerre Mondiale, cette racine se décline partout, dans les boissons, dans certains plats, et même en dessert.Aujourd'hui, les industriels l'utilisent comme colorant ou arôme naturel dans leurs préparations.A l’initiative de la commune de Vieille-Eglise, l’ancienne sécherie, grand bâtiment de briques jaunes datant de 1923, a été pour partie rénovée. Charpentes, cheminées, système d’aération, remise en état des pierres, tout a été reproduit à l’identique avec un architecte spécialisé, avec le concours de la Fondation du Patrimoine. L’association " Des racines et des hommes" propose des visites guidées, pour voir et comprendre les étapes du séchage de la racine de chicorée et le travail des sécheurs.Chaque troisième week-end d'octobre depuis 2001, les habitants de la région d’Audruicq célèbrent cette fameuse racine sous toutes ses formes ! Au programme : salon gourmand, expositions, visites guidées de la sécherie, spectacles de rue, repas gastronomique … L'événement a lieu ce week-end du 19 et 20 octobre.