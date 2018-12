Tentatives de traversée de la Manche : 10 migrants secourus au large de la Côte d'Opale

C'est vers 4h15 dans la nuit de mercredi à jeudi qu'un hélicoptère de la Marine nationale en patrouille de surveillance a repéré un petit bateau de pêche-promenade, tous feux éteints, à plus de 4 kilomètres au large du Cap Gris-Nez.



Vers 6 heures, un patrouilleur s'est rendu sur la zone où se trouvait l'embarcation, alors à une dizaine de kilomètres de la Côte d'Opale. 10 migrants se trouvaient à son bord.

Deux personnes hospitalisées

Deux vedettes de la gendarmerie et de la SNSM de Boulogne-sur-Mer ont convergé sur place, pour prendre en charge les naufragés. Deux d'entre eux, qui se trouvaient en état de grave hypothermie, ont été héliportés vers le centre hospitalier de Boulogne.



Les huit autres ont été transportés vers le port de Calais, où ils ont été pris en charge par les pompiers et et la police aux frontières.