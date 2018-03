Adrien Van Beveren espère reprendre la course au Rallye du Touquet

Sur quatre roues

Il a la voix deLe pilote Nordisteparticipera sans doute au, organisé du 15 au 17 mars prochain. "", sourit le pilote, confirmant une information de l'Écho de la Lys suite à une chute, Adrien Van Beveren n'est pas remonté sur une moto depuis. A, il avait observé depuis nos cabines la course du dimanche. "C'estplus qu'autre chose", explique-t-il.Restent deux conditions à remplir : unqu'il passera mercredi pour vérifier l'état de ses blessures, et unensuite. Car si Adrien Van Beveren reprend la course, ce ne sera cette fois-ci: une Citroën DS3 du groupe R5."Ce sera une. Le directeur du rallye me l'a proposé et", poursuit Adrien Van Beveren. En attendant, le pilote ne se morfond pas chez lui; il, où il a participé en tant qu'ambassadeur de l', "c'est comme l'Enduro du Touquet mais en mode argentin". Il s'est ensuite rendu à la première épreuve du championnat du monde de motocross, en