Au Touquet, Floriane Quenehen est double championne de France de tir nature et tir 3D

Floriane Quenehen à l entraînement dans son club du Touquet / © Corinne Sala

Cibles du tir nature (entraînement en intérieur) / © Corinne Sala



Précision et maîtrise de soi

Floriane Quenehen et son coach Thierry Haudiquet / © DR

Floriane Quenehen, au championnat de France de tir 3D à Piré-sur-Seiche en août / © Thierry Haudiquet

Du tir instinctif

Entraînement au tir 3D / © Corinne Sala

Sanglier en mousse, cible du du tir 3D / © Corinne Sala

Mieux comprendre le tir 3D Le tir 3D se pratique sur un parcours composé de 24 cibles

Sur des représentations animales en polyuréthane, grandeur réelle

On marque 5, 8,10 ou 11 points en fonction des zones atteintes

Chaque archer tire deux flèches.

Les distances de tir vont de 5 à 30 m en fonction des catégories

Floriane Quenehen manie l'arc chasse et tire à différentes distances sur des blasons représentant des animaux. Quarante deux cibles sur un parcours en extérieur, une course d'orientation. C'est le tir nature , une discipline ou elle a décroché un titre de championne de France au printemps dernier à Beaugency (Loiret). Et dans son escarcelle également, une autre récompense en tir 3D , du tir sur des animaux en mousse .Cette jeune archère de 25 ans, rêvait petite de devenir "Robin des Bois" : "J'aimais ce côté aventurier en pleine nature. Plus récemment j'ai découvert le tir grâce à des amis et j'ai très rapidement pris ma licence et c'était parti pour la compétition". Au sein de la 1ère Compagnie d'Arc du Touquet, c'est Thierry Haudiquet qui depuis une quinzaine d'années encadre les champions. Avec lui, Floriane a appris la maîtrise de soi: "Quand je suis arrivée, je savais tirer mais je n'avais pas forcément le mental. Ça m'a demandé beaucoup de travail". Et le coach ne boude pas son plaisir : "Depuis que j'ai repris la Compagnie il y a une quinzaine d'années, on a décroché une soixantaine de médailles nationales et internationales. Avec Flo, on a bossé pendant un an et demi sur la respiration. On a changé beaucoup de choses. Sur les phases finales, on ne communique que par le regard et les gestes."Floriane confesse un petit faible pour le tir 3D qu'elle trouve plus réaliste. Une discipline qui demande également une rapidité d'execution: "Il faut réussir à maitriser rapidement les élements environnementaux, le vent, les feuilles, le soleil. Il faut également connaître les blasons des animaux et repérer très rapidement où se situe la zone de tir. C'est du tir instinctif".Une des grandes difficultés du tir, c'est de remettre les compteurs à zéro à chaque flèche. Et quand on demande à l'archère en or s'il y a une part de harsard dans ses bons résulats, elle répond rapidement avec un petit sourire : " Le facteur chance n'existe pas. C'est du travail, pas du hasard".