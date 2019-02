DIRECT VIDEO. Enduropale du Touquet : suivez le Quaduro 2019

Enduropale du Touquet : le Quaduro 2019 en direct live

> Quaduro 2019

Le classement du Quaduro 2019 en temps réel

​​​​​​​L'Enduropale du Touquet 2019 sur France 3 Nord Pas-de-Calais Les 1er, 2 et 3 février, France 3 Nord Pas-de-Calais se mobilise pour vous faire vivre au plus près de l'Enduropale du Touquet 2019.

Dès mercredi 30 janvier et tout le week-end, retrouvez des pages spéciales, des reportages et des duplex dans vos journaux Télévisés et sur Facebook France 3 Nord Pas-de-Calais pour tout savoir sur l'édition 2019 de l'Enduropale du Touquet.

, 3ème course du week-end d'. 2h30 de sable, de moteurs, de chutes, de mer, de spectacle et de suspense à vivre en direct streaming sur France 3 Nord Pas-de-Calais. Départ à 14h30 et arrivée à partir de 17h.2h30 avec 318 pilotes, amateurs ou confirmés. 2h30 et un vainqueur au bout de cette course d'endurance. L'an dernier, c'est le Français Jérémy Forestier qui l'avait emporté devant Antoine Cheurlin.Aux commentaires pour vous faire vivre cette course-événement :(journaliste) etpilote de rallye-raid, en quad.À tout moment, pendant la course, vous pouvez trouver la position d'un pilote sur notre page spéciale classement en temps réel. Il suffit de taper son numéro de dossard !Et rendez-vous ce dimanche à partir de 13h30 pour vivre l' Enduropale du Touquet 2019