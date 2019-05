Élections européennes : Emmanuel Macron a voté au Touquet

Le président Emmanuel Macron, inscrit sur les listes électorales du Touquet (Pas-de-Calais), y a voté ce dimanche matin devant un parterre de journalistes.Le chef de l'État y a voté vers 12h30, tandis que les militants LREM et la presse étaient conviés devant la mairie à partir de 10 heures. C'est désormais une tradition, puisqu'à la présidentielle et aux législatives , déjà, Emmanuel Macron avait voté à la station balnéaire de la Côte d'Opale.Un important dispositif de sécurité a été mis en place, d'autant plus que les Gilets jaunes s'étaient réunis à plusieurs reprises devant la villa du couple Macron, notamment en décembre en janvier et en avril