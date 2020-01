Enduropale 2020 : préparatifs sur la plage du Touquet, le circuit prend forme

C'est le doyen : Christian Hallard, conducteur d'engin des services techniques du Touquet, prépare ce lundi 27 janvier son 27ème Enduro . En 1993, les pilotes passaient dans les dunes et s'entassaient dans le goulet. Cette année, il faut faire émerger de la plage 13 km de piste. Le tracé a changé, pas le plaisir. "C'est toujours autant de boulot, assure Christian Hallard. Il y a toujours des petites modifications, d'année en année. Ça ne change pas grand chose, quand on aime bien ce qu'on fait."Depuis une quinzaine de jours, le relief se façonne, avec des buttes allant jusqu'à six mètres de haut. Il sera retouché jusqu'au dernier moment, en fonction de la météo. "On sait qu'au nord, il y a toujours beaucoup de sable, souligne Jean-René Delcroix, directeur des services techniques. Au sud, c'est un peu plus impacté par les marées. Là, on a les marées qui commencent à baisser assez fortement à partir d'aujourd'hui. Donc on transporte la dernière semaine un peu de sable du nord au sud, ce qui permet d'avoir un circuit modelé avec le sable qui a été accumulé tout l'hiver.""On bouge du sable qui a eu une marée donc qui reste relativement lourd, ajoute Hugues Duhamel, responsable du tracé du circuit, et le fait des engins, aussi, qui tassent [...]. Après, on annonce un petit peu de vent en milieu de semaine. Donc là, on va de nouveau avoir un sable qui va commencer à voler à l'intérieur du circuit. On va l'enlever, bien sûr, enlever les congères de sable. Mais, à mon avis, ça restera un terrain assez mou."La priorité reste la sécurité des pilotes. Des centaines de milliers de mètres cube de sable seront ainsi déplacés d'ici le premier départ , celui de l'Enduro Vintage, vendredi. Après la course-reine, dimanche à 16h, viendra le temps de la remise à niveau de la plage.