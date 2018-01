Enduropale : appel à témoins après un accident grave pendant le Quaduro

La gendarmerie du Pas-de-Calais lance ce lundi un appel à témoins suite à un accident survenu samedi pendant la course de quads de l'Enduropale du Touquet.



Vers 14h10, un pilote a fait une sortie de piste, "un tout droit" au niveau de la zone retour à Stella-Plage, percutant des spectateurs. Une personne de 48 ans a dû être héliportée vers l'hôpital de Boulogne-sur-Mer pour une fracture du bassin. Une autre a eu le poignet cassé et une troisième a également été hospitalisée pour une fracture du tibia.

Appel à témoins Après l'accident, le pilote âgé de 47 ans et originaire de la Charente-Maritime repris la course, avant d'être stoppé un tour plus tard. Son engin a été saisi par les gendarmes et il a été auditionné. Les dépistages alcoolémie et stupéfiants se sont révélés négatifs.



La gendarmerie de Montreuil-Ecuires, chargée de l'enquête, lance un appel à témoins pour déterminer les circonstances précises de cet accident.



Toute personne pouvant livrer des informations et renseigner l'enquête est priée de contacter la brigade de recherches d'Ecuires au 03.21.06.00.17